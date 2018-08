Ue: fonti Eurogruppo, preoccupante se Italia non rispetta regole

"Le regole valgono per tutti, per l'Olanda ma anche per l'Italia", ha detto un alto funzionario europeo, in vista della riunione informale dell'Eurogruppo la prossima settimana a Vienna. L'Italia "non è nell'agenda", ma "se c'è gente che dice che le regole non saranno rispettate, questo è preoccupante" ha spiegato il funzionario: "I mercati potrebbero preoccuparsi". Il funzionario ha ricordato che "c'è flessibilità nelle regole, ma è stata usata dall'Italia abbastanza estensivamente".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it