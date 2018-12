Ue: Commissione, rafforzare ruolo globale dell'euro

Foto: Uli Deck / Dpa

Rafforzare il ruolo globale dell'euro affinché rifletta pienamente il peso politico, economico e finanziario dell'Unione europea: è questo l'obiettivo che si è posto oggi la Commissione di Jean-Claude Juncker adottando una serie di iniziative per dare più peso alla moneta unica nel sistema finanziario e commerciale globale in diretta concorrenza con il dollaro. "L'euro è una moneta giovane ma di successo", ha detto il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis: "è arrivato il momento per l'euro di sviluppare ulteriormente il suo ruolo globale". L'esecutivo comunitario, oltre a tentare di allentare la dipendenza dal dollaro in un'era di tensioni con l'amministrazione di Donald Trump, intende rispondere all'emergere di nuove potenze economiche e allo sviluppo di nuove tecnologie che stanno portando a un sistema diversificato e multipolare fatto di diverse valute globali.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it