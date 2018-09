Ue: Boccia, tensioni siano stimolo per riforme europee

I rapporti sempre più tesi tra Italia ed Europa preoccupano il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Speriamo che questo livello di tensione serva ad individuare una Europa delle riforme, che metta al centro l'attenzione per i giovani, per il lavoro, la competitività dell'industria, perchè va ricordato che la sfida e' tra Europa e mondo esterno e non tra Paesi europei", ha detto Boccia alle Giornate del Lavoro organizzate a Lecce dalla Cgil. Per il numero uno degli industriali e' necessario prendere atto di quanto stanno facendo Usa e Cina e mettere in atto efficaci contromosse.

