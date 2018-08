Il progetto di un'auto senza pilota sta dissanguando Uber

Afp Taxi Uber senza conducente

Il rosso che domina nei bilanci di Uber è colpa dell'ostinazione con cui l'azienda ha cercato di sviluppare un'auto a guida autonoma. Ne è convinto The Information , che dedica una lunga analisi alle spese sostenute per un progetto al centro di grandi polemiche, non ultime quelle seguite a un incidente in cui ha perso la vita una donna

Nell'ultimo anno e mezzo Uber ha speso tra 125 e 200 milioni di dollari ogni tre mesi per sviluppare un'auto a guida autonoma, una cifra prima sconosciuta e che mette in luce il peso finanziario che ha per Uber e che spiega perché il ceo Dara Khosrowshahi sia stato chiamato a pronunciarsi sul futuro del progetto.

Alcuni investitori hanno detto senza mezzi termini che potrebbe essere saggio vendere il ramo di azienda che segue lo sviluppo dell'auto a guida autonoma e in cui Uber ha investito almeno 2 miliardi di dollari negli ultimi tre anni, dato che non è ancora stato trovato il modo di commercializzare la tecnologia sviluppata.

Nel frattempo la divisione sta ancora facendo i conti con l'incidente di marzo in Arizona, che ha costretto la compagnia a sospendere i test a livello nazionale.

Sui conti di Uber hanno gravato l'hardware costoso - automobili e sensori collegati alle auto - e un progetto ancora più ambizioso come quello per lo sviluppo di camion autoguidati.

Uber è chiamata a ridurre le perdite prima di una potenziale offerta pubblica nel 2019. La compagnia ha perso più di 3 miliardi da marzo 2017 a marzo 2018, escludendo interessi, tasse e un profitto sulla vendita di alcune delle sue operazioni estere.

L'argomentazione contro la vendita dell'unità che segue l'auto a guida autonoma sarebbe che Uber ne avrebbe disperatamente bisogno se non dovesse trovare aziende disposte a sviluppare il progetto al posto suo. Le auto senza pilota a lungo termine potrebbero aiutare Uber a ridurre i costi eliminando di fatto l'impiego degli autisti. Khosrowshahi ha detto sia in pubblico che in privato di essere aperto a forme di collaborazione con altre società e secondo le fonti citate da The Information potrebbe accettare un accordo che trasferisce l'unità di auto a guida autonoma a un'altra azienda, anche se resta ancora da sciogliere un nodo chiave: quanto vale la tecnologia di Uber.

Uber ha già avuto abboccamenti con Waymo, che fa capo ad Alphabet (la capofila di Gogle) e con la General Motors per convincere le sue società a usare i loro veicoli sulla rete Uber. Waymo, del resto, ha già accettato di collaborare con la rivale di Uber: Lyber. Una possibilità potrebbe essere che trasferisca le sue attività di guida automatizzate - vale a dire, il suo considerevole talento ingegneristico - a un'azienda concorrente in cambio della promessa che gestirà i veicoli senza pilota solo all'interno di un'intesa con Uber.

