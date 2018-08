Turchia: S&P e Moody's tagliano rating a livello 'spazzatura'

(Afp) Erdogan

Le due agenzie di rating Moody's e S&P hanno tagliato il rating sovrano della Turchia, portandolo da 'BB-' a 'B+', cioè a livello 'junk', o spazzatura. L'outlook è stabile. Le due agenzie, secondo quanto rivela il Financial Times, hanno anche avvertito che la crisi valutaria di Ankara richiederebbe un pesante intervento economico e finanziario e hanno manifestato preoccupazione per la crisi finanziaria del paese, anche tenendo conto del fatto che Ankara e Washington non hanno trovato un accordo sulla scarcerazione del pastore americano Andrew Brunson, ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e terrorismo.

