Turchia: lira sopra quota 7 sul dollaro, nuovo minimo record

Afp Ankara

La lira turca crolla ancora e scende del 5,9%, toccando un nuovo minimo record sopra quota 7 sul dollaro a 7,2149. Poi si riprende e ora è a 6,7896 sul biglietto verde, dopo che il ministro delle Finanze, Berat Albayrak ha assicurato che il governo prenderà provvedimenti per calmare i mercati. Ora però i mercati temono un effetto contagio su altri Paesi.

La banca centrale turca comunica che prenderà "tutte le misure necessarie" per assicurare la stabilità e forinirà "tutta la liquidità necessaria alle banche". In precedenza, in un'intervista al quotidiano Hurriyet il ministro delle Finanze, Berat Albayrak aveva preannunciato che "da lunedì mattina, le nostre istituzioni intraprenderanno le azioni necessarie con l'obiettivo di calmare i mercati e condivideranno coi mercati gli annunci necessari".

Albayrak, che è il genero del presidente Erdogan, ha dichiarato che il piano è stato preparato per le banche e l'economia reale, comprese le piccole e medie imprese che, secondo lui, sono state le più colpite dalle fluttuazioni valutarie. "Faremo i passi necessari con le nostre banche e il sistema di sorveglianza bancaria in maniera rapida", ha affermato. Inoltre, il ministro ha respinto le voci secondo le quali Ankara potrebbe imporre controlli sui capitali con la promessa che la Turchia non convertirà o sequestrerà depositi in valuta estera. Albayrak ha aggiunto che il governo potrebbe attuare una regola di bilancio, che limiterebbe la spesa pubblica "se necessario".

