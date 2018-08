Turchia: la lira affonda, ai minimi sul dollaro

Afp Ankara

Nuovi minimi storici per la lira turca sul dollaro, che perde il 5,5% sulla valuta Usa. La lira è scambiata a 5,85 dollari, sulla scia della crisi diplomatica tra Turchia e Stati Uniti per il pastore americano detenuto da Ankara e per il moltiplicarsi dei timori per l'esposizione delle banche europee. La moneta turca è scesa per la prima volta sotto quota 6 dollari, perdendo circa il 12% del suo valore. Poi e' risalita a 5,85 dollari.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it