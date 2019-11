Dazi: Trump, possibile incontro con Xi Jinping per intesa in Iowa

Il luogo deputato all'incontro fra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente cinese Xi Jinping per la firma dell'annunciata intesa commerciale tra Washington e Pechino potrebbe essere lo Stato dell'Iowa. Lo ha annunciato il presidente Trump: "Stiamo studiando diversi posti", ha detto dalla Casa Bianca, "uno potrebbe persino essere nello Iowa", uno Stato rurale in cui Xi Jinping rimase nel 1985 per i suoi studi sull'agricoltura, ha aggiunto.

