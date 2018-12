Trump sta per dichiarare guerra totale a Huawei e Zte

Donald Trump sta prendendo in considerazione l'emanazione di un ordine esecutivo per dichiarare un'emergenza nazionale, che impedirebbe alle aziende statunitensi di utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione realizzate da Huawei e Zte in Cina.

Lo riferiscono a Reuters tre fonti vicine all'operazione, secondo le quali l'ordine esecutivo spingerebbe il dipartimento al Commercio a vietare alle società statunitensi l'acquisto di attrezzature da parte di produttori di telecomunicazioni stranieri che rappresentano rischi significativi per la sicurezza nazionale.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it