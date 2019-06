Tria frena Salvini: "Manovra trumpiana? Ma noi abbiamo l'euro"

EMMANUEL DUNAND / AFP

Giovanni Tria

“Una manovra trumpiana implica avere il dollaro mentre noi abbiamo l’euro, però a parte questo, la nostra manovra è quella che noi abbiamo deciso nel nostro Def approvato dal Parlamento: una politica fiscale prudente ma compatibile con la necessità di crescere di più”, Così, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, all’Euromoney conference di Londra, ha risposto a chi gli chiedeva se in Italia c’è spazio per una manovra di stampo trumpiano o, in subordine, se ci sarà una manovra di qualche tipo in Italia prima dell’autunno.

