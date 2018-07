Tria: reddito cittadinanza e taglio tasse vadano di pari passo

Il reddito di cittadinanza, da un lato, e il calo delle tasse e la semplificazione fiscale, dall'altro, sono misure che "devono andare di pari passo in quanto sono necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica". E' quanto ha affermato in un'intervista a Bloomberg il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

"La maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del programma governativo", ha spiegato il ministro. "Tale percorso ci richiederà di agire sulla composizione delle entrate e delle spese fiscali - ha osservato - la nostra discontinuità con i precedenti governi non riguarderà il livello del deficit, ma piuttosto il mix di politiche".



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it