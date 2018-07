Tria: possibile crescita non lontana da 1,5%, su flat tax avviato studio

Afp Giovanni Tria

Ottimismo sulla tenuta della crescita, cautela sull'introduzione della flat tax: così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero di fronte alla commissione Finanze del Senato."Per l'anno in corso e' ancora possibile conseguire una crescita non lontana da quella programmata (+1,5%) anche se il quadro internazionale fa prevedere un rallentamento", ha detto Tria. Il ministro ha poi spiegato di ave avviato "una task force con l'obiettivo di analizzare i profili di gettito e distributivi del sistema in vista della definizione della flat tax, in un quadro coerente di politica fiscale e in armonia con i principi costituzionali di progressività dell'imposta".

