Tria: flat tax sarà già nella prossima manovra

JOHN THYS / AFP Giovanni Tria (Afp)

La flat tax arriverà con la prossima manovra finanziaria in autunno. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Si inizierà a implementare la riforma flat tax fin dalla prossima legge bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui contenuto di dettaglio è allo studio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time alla Camera. La flat tax, ha spiegato Tria, "sarà parte di una manovra unitaria: non vi sono priorità di un pezzo o dell'altro, perché nel suo complesso funzionerà e non come singole parti".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it