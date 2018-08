Tria: flat tax e reddito cittadinanza compatibili con bilancio

Afp Giovanni Tria

Il Ministro Tria esprime "soddisfazione" per l’accordo sulle linee del quadro programmatico proposte, che - si legge in una nota - "confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l’avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di flat tax e reddito di cittadinanza". Lo dice il Ministro dopo il vertice di stamane a Palazzo Chigi.

