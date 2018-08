Toyota: investe 500 milioni di dollari nella guida autonoma per Uber

Toyota investe 500 milioni di dollari in Uber Technologies nell'ambito di un accordo tra le due società per sviluppare auto a guida autonoma.

Lo ha annunciato la casa automobilistica giapponese. L'accordo, che attribuisce a Uber un valore di 72 miliardi di dollari, punta "a sviluppare e a portare sul mercato vetture autonome per il ride-sharing come servizio di mobilità su larga scala", ha dichiarato Toyota in una nota. Le tecnologie per l'auto senza guidatore delle due società saranno integrate in vetture Toyota costruite ad hoc per il parco Uber di ride-sharing. Il lancio pilota e' previsto nel 2021.

