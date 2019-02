La Toscana presenta ricorso alla Consulta sui navigator

Afp Enrico Rossi

La Toscana presenterà ricorso alla Corte costituzionale sul comma della legge di bilancio che blocca lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, in relazione ai 'navigator' e al personale dei centri per l'impiego previsti per l'applicazione del reddito di cittadinanza. Lo ha affermato il presidente della Regione Enrico Rossi. "È una norma - ha spiegato - che riteniamo vessatoria nei confronti di chi sta cercando lavoro. È dannosa nei confronti delle casse della pubblica amministrazione. E' soprattutto contraria al principio di leale collaborazione tra Regioni e Stato, perché l'organizzazione degli uffici regionali è di competenza esclusiva delle Regioni".

