Titoli Stato: Tria, con spread alto rischio di aumento tassi mutui

"Se l'aumento dello spread persistesse nel tempo la traslazione sui tassi praticati dalle banche per i mutui ipotecari potrebbe risultare più significativa". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time. In merito alla manovra Tria ritiene auspicabile il riconoscimento da parte delle autorità europee della capacità di affrontare i rischi in modo congiunto senza pregiudizi con l'obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa". Al ministro è andato anche il plauso del commissario Ue Pierre Moscovici che ha riconosciuto che il dialogo finora portato avanti con l'Italia, in particolare con il ministro dell'Economia per raggiungere un accordo sulla manovra. "Non ricordo più quante riunioni e quanti incontri ho avuto con Tria, è un uomo di buona volontà", ha dichiarato Moscovici.

