Titoli di Stato: spread Btp/Bund apre in rialzo a 281 punti

Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale, aiutato dal clima più sereno tra governo e commissione europea sulla manovra, si è attestato a 281 punti, dopo aver chiuso ieri in netto calo a 278,8 punti. Il rendimento del decennale è al 3,070%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it