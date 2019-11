Titoli Stato: collocati oltre 2 mld Ctz e Btpei, tassi in rialzo

Il Tesoro ha collocato oltre 2 miliardi di titoli di Stato a medio lungo termine: si tratta della terza tranche di Ctz a 24 mesi (scadenza 29 novembre 2021) per 1,75 mld con un rapporto di copertura di 1,82. La domanda era stata sostenuta e pari a 3,1 mld. I tassi sono in rialzo, e si collocano al -0,033%. È stata inoltre collocata la 32 esima tranche di Btpei a 30 anni (scadenza 15 settembre 2041), pari a 660 mln. Anche in questo caso la domanda era stata sostenuta, pari a 971 mln con un rapporto di copertura di 1,47. Il tasso di rendimento è salito all'1,02%.​

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it