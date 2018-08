I titoli di Stato italiani soffrono in attesa del giudizio di Fitch e lo spread schizza oltre quota 290

Una giornata che era iniziata con un trend cautamente positivo è risultata alla fine negativa per i titoli di Stato italiani, con i Btp sotto pressione in attesa del verdetto di Fitch sulla situazione del Paese. Il differenziale tra il Btp e il Bund tedesco si è allargato, superando quota 290 punti a 291,4. Il rendimento è al 3,227%. Male anche i mercati azionari. Chiusura in calo per le Borse europee appesantite dai timori della possibile introduzione di nuovi dazi statunitensi sulle merci cinesi. Il Cac 40 di Parigi cede lo 1,30% a 5.406,85 punti, il Dax 30 di Francoforte arretra dell'1,04% a 12.364,06 punti e l'Ftse 100 di Londra registra una flessione dell'1,11% a 7.432,42 punti. A Milano dopo un avvio piatto l'Ftse Mib perde lo l'1,10% a 20.269,47 punti.

