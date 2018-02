Con un post fatto davvero bene, questa ragazza ha ottenuto un tirocinio a Microsoft

(LinkedIn)

Come ottenere un tirocinio in Microsoft. Istruzioni: prendete un post di LinkedIn, mettete da parte le inibizioni e rendetelo virale a tal punto da coinvolgere Satya Nadella. È la storia di Akosua Boadi-Agyemang, una ragazza cresciuta in Botswana che studia alla Miami University e che, la prossima estate, lavorerà nel gruppo di Redmon (poi si vedrà). Merito di un semplice post e, come ammesso dalla ragazza, della sua “sfacciataggine”.

“Ho inviato candidature, e-mail e ho partecipato a molti eventi”, scriveva Akosua nel messaggio pubblicato lo scorso novembre. “Adesso uso questa incredibile piattaforma per uno dei suoi veri obiettivi: connettere persone di talento con chi le sta cercando. Spero di connettermi con qualcuno che stia cercando qualcuno come me”.

La ragazza tagga Jeff Weiner, il fondatore di LinedIn, e lo ringrazia per aver creato il social network del lavoro. Afferma, senza giri di parole, di cercare “un tirocinio per l'estate del 2018” e chiede ai suoi contatti di spargere la voce. La frase che ha resto virale il post è quella che chiude il messaggio: “Mi hanno sempre detto di essere sfacciata. Spero che un giorno questo possa aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi”.

Risultato raggiunto: il post ed è stato “consigliato” più di 5mila volte. E alla fine è arrivato anche sul display di Satya Nadella, ceo di Microsoft (il gruppo che controlla LinkedIn). Sarà per i complimenti alla piattaforma, per l'efficacia del messaggio o per la faccia tosta di coinvolgere Jeff Weiner, fatto sta che Nadella ha prima commentato il post di Akosua (“Grazie per aver condiviso la tua storia, il tuo entusiasmo e per l'incoraggiamento che hai dato agli altri”).

E poi le ha aperto le porte di Microsoft. A confermarlo è stata la stessa ragazza, sempre su LinkedIn, sempre con la stessa faccia tosta. Ha ringraziato parenti e amici e ha taggato di nuovo Weiner: “Nel caso te lo stessi chiedendo, qualcosa si è concretizzato! Grazie”. Aggiungendo un messaggio e un hashtag: “Mai mollare! Sfacciataggine e lavoro duro pagano!”. #theBOLDjourney (il viaggio della sfacciata).

