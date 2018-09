Tesla: indagine penale per il tweet di Musk, il titolo crolla in Borsa

Afp Elon Musk Tesla (Afp)

Il dipartimento Usa di Giustizia (DoJ) ha avviato un'indagine penale su Tesla dopo il controverso tweet del 7 agosto in cui il ceo Elon Musk parlava della sua intenzione di privatizzare Tesla offrendo ai soci 420 dollari per titolo per realizzare il delisting (piano poi accantonato una ventina di giorni dopo). L'annuncio ha fatto crollare il titolo del 5% a Wall Street.



