Tav: Ue, progetto importante; parti continuino loro impegno

La Tav è "un progetto importante non solo per l'Italia e la Francia ma anche per l'Europa. Il progetto è in corso ed è importante che tutte le parti mantengano i loro sforzi per completarlo in tempo". Lo dice il portavoce della Commissione Ue responsabile del dossier Trasporti, Enrico Brivio. "Abbiamo visto l'esito della riunione" dei ministri italiano e francese lunedì scorso a Bruxelles, ha aggiunto il portavoce, ribadendo la linea della Commissione: "Quello che posso aggiungere è che, come abbiamo ga' detto e ripetiamo, ogni ritardo nella implementazione del progetto rischia di comportare una riduzione dei fondi. Ma continuiamo a sperare che tutte le parti" proseguiranno, ha concluso.

