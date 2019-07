Non mi pare ci siano condizioni politiche per bloccare la Tav, ha detto Tria

Michele Spatari / NurPhoto

Giovanni Tria

Sulla Tav "da quel che ne so io, sta andando avanti perché non c'è alcun blocco": lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista alla Stampa. "Ci vorrebbe una legge del Parlamento per poterla interrompere e non mi pare ci siano le condizioni politiche", ha aggiunto il ministro. Tria si è anche detto fiducioso per il salvataggio di Banca Carige: "Io sono ottimista su un possibile esito positivo. Si sta lavorando a un progetto che credo abbia possibilità di successo con una soluzione essenzialmente di mercato".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.