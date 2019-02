Finché il M5s sarà al governo la Tav non si farà, assicura Di Maio

Mauro Ujetto / NurPhoto Luigi Di Maio

"Finché ci saranno i 5 Stelle al Governo, la Torino-Lione non si farà". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook. "Le peggiori lobby di questo Paese - ha aggiunto - vogliono che si inizi a fare la Tav Torino Lione, che è a zero come cantiere. Quando tutti quelli che hanno sostenuto Renzi e Berlusconi stanno da una parte, M5S sta dall'altra, dalla parte delle opere utili, quelle da fare".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.