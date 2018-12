Tav: anche associazioni a favore in commissione costi-benefici

Annalisa Cretella / Agi La manifestazione a favore della Tav in piazza Castello a Torino

Un rappresentante 'pro-Tav' delle associazioni di categoria avrà un posto nella commissione per l'analisi costi-benefici della Torino-Lione. Lo spiegano i rappresentanti ricevuti a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. E aggiungono: "Il presidente Conte ci ha detto che incontrerà anche i no Tav". E dunque, sottolinea Giancarlo Banchieri, presidente Confesercenti Torino, "metterà probabilmente anche un loro rappresentante" in commissione.

