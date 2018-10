La startup scelta da Zingaretti per l'analisi delle video interviste: cosa fa nCore

E' una piattaforma tecnologica che, attraverso un sistema di analisi semantica, è in grado di mettere ordine nell’insieme dei contenuti toccati dai protagonisti di un video, in modo da generare una sorta di indice che permette di capire con quale frequenza vengono citati determinati temi rispetto ad altri.

E' nata per essere utilizzata per aiutare sia chi offre lavoro che i candidati nella ricerca di un posto di lavoro, ma la sua capacità di analisi video gli ha permesso di aprirsi anche ad altri usi. La piattaforma si chiama nCore HR, a svilupparla è stata nCore, una startup basata a Milano, fondata nel 2017 da Enrico Ariotti e Aldo Toja, imprenditori attivi nel mercato delle tecnologie dell'informazione, rispettivamente amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia, e accelerata dall'incubatore di aziende tecnologiche Digital Magics. Il candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti ha scelto proprio la piattaforma di nCore per la raccolta e l'analisi di video interviste tra i suoi sostenitori.

Intelligenza artificiale e analisi dei dati per le risorse umane

nCore gestisce l'intero processo di raccolta e di analisi delle informazioni di un candidato per un posto di lavoro attraverso form, questionari, video interviste pre-registrate e live, dalla creazione dell’annuncio alla risposta, dalla registrazione di un video alla valutazione, fino a fissare l’appuntamento e avviare una video intervista live.

E' sostenuta da un software che utilizza intelligenza artificiale, analisi dei dati e video. "Il primo mercato che ho identificato per questa startup - ha spiegato Enrico Ariotti - è stato quello delle risorse umane. Nel giro di pochi mesi, Adecco ha scelto Ncore per un progetto pilota e altre multinazionali stanno introducendo il nostro modello nei processi di selezione e ricerca. Ma avevo la sensazione che questo strumento potesse fare molto di più".

Le video parole chiave della politica

Le grandi multinazionali con migliaia di dipendenti sono solite sottoporre dei questionari ai propri impiegati e raccogliere i feedback. "Ncore ti dà anche la possibilità di fare delle domande, raccogliere e analizzare le video risposte". Al punto che lo staff di Nicola Zingaretti se ne interessa. "Glielo presento e sì, decide che la piattaforma può essere utilizzata anche in politica". In che modo? Su un sito Internet vengono poste delle domande e lanciate delle iniziative. "Ncore ti aiuta così: fa una trascrizione completa di quello che viene detto. Compie un'analisi semantica, identifica e raggruppa le parole chiave utilizzate, e fa emergere anche un sentimento su un preciso tema". Ariotti ha spiegato anche che Ncore permette di "ascoltare persone che si esprimono con linguaggio naturale, non attraverso un questionario e di dare delle risposte one to one". La piattaforma non ha bisogno di interventi esterni, "Zingaretti ha un suo log in, entra nel backend e ha, in tempo reale, i dati di cui ha bisogno".

