Una startup usa vecchi container per fare affari con i grilli da cucina. Da Roma

Un menu a base di pasta all’uovo artigianale ai grilli, di millepiedi cinesi arrostiti al forno, di tarantole del Laos, di vermi giganti della farina provenienti dalla Thailandia. Si chiama novel food , è una categoria in cui rientrano tutti quei cibi che hanno come ingredienti base appunto i nuovi alimenti. Nuovi per noi, tradizionali per i paesi del Sud Est Asiatico perché ricchi di nutrienti, poveri di grassi, e soprattutto facili da produrre.