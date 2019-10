Startup: Ambasciata Francia lancia un bando per imprese italiane

(Afp) Station F Parigi Startup



L'ambasciata francese ha lanciato il bando per il nuovo Yei - Young Enterprise Initiative, una competizione rivolta alle giovani imprese innovative italiane interessate ad allargare il loro business in Francia. L'obiettivo del programma è aiutare le neoimprese selezionate a svilupparsi e trovare partnership a Parigi. A loro verranno fornite informazioni sugli strumenti e i sostegni finanziari di cui possono usufruire, mettendo in contatto i fondatori con gli attori principali dell'ecosistema francese.

Le startup italiane possono chiedere di partecipare al bando inviando fino al 31 ottobre la loro candidatura sul sito yeifrance.com. Le selezionate avranno la possibilita' di partecipare ad un "Immersion week" che si svolgerà dal 9 al 13 marzo 2020 a Parigi.



La Francia è una delle nazioni europee che meglio hanno sostenuto l'ecosistema dell'innovazione. Nei primi nove mesi del 2019 sono stati investiti circa 3,6 miliardi in startup, e su tutto il territorio nazionale sono circa 10.000 le startup attive.

