Stallo sull'Ilva, Di Maio: nessun passo in avanti sull'occupazione

Vertenza Ilva in pieno stallo. Il tavolo al Mise, ha detto il vicepremier dopo l'incontro al ministero con azienda e sindacati, è stato convocato "per cercare di far ripartire il dialogo” ma "il piano di ArcelorMittal non è soddisfacente e i sindacati hanno sempre detto che non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa se l’azienda non batte un colpo. Am - ha aggiunto Di Maio - batta un colpo, si sposti da quei numeri e possiamo cominciare a riduscutere". Il ministro ha sottolineato che quello di oggi “èstato un primo tentativo di ripartenza ma è sempre chiaro ed evidente che questo piano occupazionale non può soddisfare le nostre esigenze”. Di Maio ha quindi annunciato che domani sarà inviato "all’avvocatura dello Stato la richiesta di parere per quanto riguarda l’annullamento in autotutela della gara di ArcelorMittal che entra in Ilva".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it