Spread in forte rialzo in apertura, negative le Borse europee

Forte balzo dello spread a inizio di seduta: dopo la chiusura di venerdì scorso a 236 punti, il differenziale Btp-Bund inizia la settimana a quota 249,4 punti, mentre il tasso di rendimento si attesta al 2,929%. Il differenziale tra Bonos e Bund è a 104,8 punti con un tasso dell'1,487%. Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà a breve ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 miliardi di dollari. ma non è da escludere che a incidere sul forte rialzo dello spread siano anche le preoccupazioni dei mercati in vista della presentazione della manovra da parte del governo italiano.

Infografica Spread cos'è e come funziona

Aprono in ribasso anche le Borse europee: a Piazza Affari l'Ftse Mib segna -0,25% a 20.833 punti, a Londra l'indice Ftse 100 perde lo 0,19% a 7.290,31 punti, a Parigi l'indice Cac 40 cede lo 0,15% a 5.344,55 punti, mentre Francoforte lascia sul terreno lo 0,57% con il Dax che si colloca a 12.056,38 punti.

