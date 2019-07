Lo spread è calato ancora, adesso è a 230 punti

Flavia Scalambretti/Agf Spread

Continua a scendere lo spread tra Btp e Bund tedeschi: ha aperto in ribasso a 239 contro i 242 della chiusura di venerdì scorso, e ora si colloca a 230 punti. Il rendimento del decennale arretra sotto al 2% all'1,947. I mercati guardano con un certo ottimismo alla riunione dell'Eurogruppo sulla procedura per per debito eccessivo contro l'Italia. Non è escluso che si proceda a un nuovo rinvio: probabilmente si attenderanno i pronunciamenti delle agenzie di rating.

