Spread chiude in calo a 255 punti, Borsa Milano piatta

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 255,3 punti (dopo essere andato giornata sotto quota 250) contro i 262 punti dell'apertura e i 266 della chiusura di ieri. La netta contrazione del differenziale arriva dopo le rassicurazioni del governo sui conti e in particolare dopo che il premier, Giuseppe Conte, ha detto che l'esecutivo è al lavoro su una manovra economica che garantisca "crescita nella stabilità". Il rendimento scende sotto il 3% e si attesta al 2,93%. Da parte sua, Piazza Affari, a lungo positiva con guadagni che hanno superato il punto percentuale, dopo l'apertura in calo di Wall Street (a causa delle tensioni commerciali e per i timori riguardanti Turchia, Argentina ma anche altri mercati emergenti del Sud est asiatico) ha annullato i guadagni e ha chiuso sostanzialmente piatta. Il Ftse Mib ha limato lo 0,09% e l'All Share lo 0,04%, nonostante l'ottima performance del settore bancario, sostenuto dal netto calo dello spread. A beneficiarne sono stati i titoli del comparto finanziario: Ubi è salita di oltre il 6%, Banco Bpm del 7,17%, Bper del 4,27% e i big Intesa Sanpaolo e Unicredit rispettivamente del 2,1 e dell'1,77%. Positivi anche assicurativi e risparmio gestito. A fronte del buon andamento del comparto finanziario, hanno sofferto industria, lusso ed energia, con pochi titoli di questi settori che sono riusciti a chiudere sopra la parità. Da segnalare i cali di Stm (-4,63%), con una pressione generalizzata sui titoli tecnologici che sta spingendo al ribasso il Nasdaq di New York, e Moncler, in calo del 3,95%. Male anche l'accoppiata Fca-Ferrari. Ancora in calo Tim, che perde un ulteriore 1,45%, a causa delle pressioni della concorrenza e delle incertezze sulla governance. Fra i titoli a minor capitalizzazione da segnalare il nuovo progresso di Fincantieri (+3,51%) e il +3,13% di Piaggio. Rimbalzo per Salini Impregilo, che recupera oltre il 5%. Chiusura in calo per le Borse europee in scia di Wall Street: a Parigi il Cac cede l'1,54% a 5.260,22 punti, a Francoforte il Dax perde l'1,39% a 12.040,46 punti, a Londra l'Ftse 100 arretra dell'1% a 7.383,28 punti. Wall Street in calo.

