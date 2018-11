Snam: utile netto +4% annuo fino al 2022, dividendo +5% annuo

Il nuovo piano di Snam al 2022 prevede una crescita dell'utile netto di oltre 4% medio annuo, mentre la crescita dell'utile netto per azione sarà di oltre il 5% medio annuo. Risultati che porteranno a una crescita del dividendo del 5% annuo al 2022. E' quanto si legge in una nota emessa dalla società all'indomani dell'approvazione del nuovo business plan che rivede "al rialzo tutti i target". Il nuovo piano di Snam prevede investimenti nel periodo 2018-2022 per 5,7 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto al precedente piano.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it