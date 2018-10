Manovra, Salvini e Tria: sulla flat tax diciamo la stessa cosa

Nessun caos nel governo sulla flat tax. Lo affermano in una nota congiunta il vicepremier Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. "Nessun caos sulla flat tax. Vicepremier e ministro dell'Economia dicono la stessa cosa e le stesse cifre con una prospettiva diversa. Le risorse stanziate - spiegano - sono effettivamente quelle dette da Tria (nel 2019 600 milioni, per poi salire a 1,8 miliardi nel 2020 e a 2,3 miliardi nel 2021): in totale a regime per la flat tax ci sono effettivamente 1,7 miliardi di euro all'anno come sostiene Salvini". Nell'arco del triennio, concludono Salvini e Tria, "abbasseremo le tasse con una media annuale stimabile per 1,7 miliardi di euro".

