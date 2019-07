Nessun rinvio per Alitalia. Domenica sera si aprono le buste

Cristiano Minichiello / AGF Alitalia

Dopo i rumors riguardanti un nuovo slittamento del termine per dare tempo ad Atlantia di studiare il dossier Alitalia, il ministero dello Sviluppo economico torna a ribadire che non ci sarà alcun differimento per la presentazione delle offerte fissato lunedì prossimo 15 luglio. Precisamente il termine sarebbe per domenica alle ore 18. "Ci si aspetta la chiusura del consorzio entro il 15. La scadenza, come ribadito dal ministro Luigi Di Maio, non puè essere prorogata", ripetono al ministero di via Veneto.

Intanto, a seguito dell'apertura di ieri di Atlantia di voler approfondire il dossier, c'è da registrare il sostegno nei confronti della holding della famiglia Benetton, del ministro dell'Economia, Giovanni Tria e del vicepremier Matteo Salvini.

"Penso che Atlantia sia un partner forte" per Alitalia e "una sua partecipazione sarebbe auspicabile", ha sottolineato Tria, in un'intervista a La Stampa. "D'altra parte", ha aggiunto il ministro a proposito delle tensioni tra M5s e il gruppo veneto, "la questione del ponte di Genova e delle concessioni va affrontata su un piano strettamente giuridico, da tenere separato. Anche perché Atlantia è in parte dei Benetton, ma in gran parte ha come azionisti grandi fondi internazionali. E quindi il rispetto delle norme è necessario per tutelare tutti gli azionisti".

Oltre al titolare del Mef, che dovrebbe entrare nella newco con il 15%, anche Salvini ha detto che Atlantia sarebbe "un partner industriale serio, che fattura decine di miliardi, coinvolto nel crollo del ponte di Genova e chi sbaglia paga, ma l'Italia è un Paese stupendo che ha nel turismo una delle risorse principali e quindi avere aerei che portano turisti e' importante, non si può dire di no a nessuno a prescindere". "Sul fronte Alitalia come pure su quello dell'ex Ilva e di altre realtà è in ballo l'occupazione di migliaia di persone", ha sottolineato Salvini e "sul lavoro non si scherza".

Il tutto mentre la cordata è ancora in alto mare dopo le condizioni poste dall'americana Delta Airlines su Claudio Lotito e German Efromovich, primo azionista della compagnia aerea Avianca, come partner della newco. Le offerte per Alitalia dovranno arrivare a Mediobanca, l'advisor di Fs, entro le 18 di domenica 14 luglio. Sembra tuttavia che le manifestazioni di interesse non debbano essere vincolanti. In questo caso il termine del 15 luglio verrebbe rispettato e i soggetti interessati avrebbero più tempo per approfondire il piano industriale e in un secondo momento presentare l'offerta vincolante e dare il via alla nascita della nuova compagnia aerea.

