Ryanair: annulla 150 voli per sciopero venerdi', meno previsto

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair annullerà 150 dei suoi 2.400 voli previsti per venerdì, a causa degli scioperi del personale di cabina in Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Lo precisa la stessa Ryanair sul suo sito Twitter, riducendo le cancellazioni rispetto alle 190 annunciate ieri. La compagnia, che sempre ieri aveva stimato il 30.000 i passeggeri che subiranno l'impatto delle cancellazioni, aggiunge poi che la maggior parte del personale venerdì sarà al lavoro, il che le consentirà di assicurare il 92% dei suoi 2.400 voli giornalieri previsti. Ryanair definsce "inutili" gli sciopero proclamati per il 28 settembre e fa sapere che tutti i clienti interessati dalle cancellazioni sono stati avvertiti fin da oggi per sms, o per corriere elettronico.

