Volo in ritardo o cancellato? I casi in cui il rimborso del biglietto è dovuto

Rimborso del prezzo del biglietto, assistenza garantita, nuova prenotazione su un altro volo e in alcuni casi indennizzo fino a 600 euro. Sono alcune delle tutele previste dalla Carta dei diritti del passeggero dell'Ente nazionale dell’aviazione civile (Enac), in caso di disservizio, cancellazione, imbarco negato e ritardo prolungato del volo. Scopriamo quindi nel dettaglio in quali casi si ha diritto ad essere risarciti:

Sciopero o cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo o in caso di sciopero, ci sono diverse chance. Innanzitutto è possibile chiedere alla compagnia il rimborso totale del biglietto oppure di essere imbarcati su un volo alternativo non appena possibile o in altra data di proprio gradimento. Tutto questo non impedisce di chiedere un indennizzo monetario, che varia in base alla data della partenza e alla tratta.

Se la compagnia non ha provveduto ad offrire un volo alternativo che consente di partire non più di due ore prima dell’orario previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto, si può ottenere un indennizzo tra i 250 e i 600 euro. Si tratta di una compensazione pecuniaria che viene calcolata in base alla distanza percorsa:

250 euro, per le tratte inferiori a 1500 km;

400 euro, per le tratte intra-Ue superiori a 1500 km e per le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;

600 euro, per voli intra-Ue superiori a 3500 km.

Se la compagnia offre di partire tra più di 15 giorni, non si ha diritto ad alcun indennizzo.

In caso di sciopero sono previsti inoltre:

pasti e bevande nell'attesa dell'imbarco

sistemazione in albergo in caso di pernottamento forzato

trasferimenti da e per l'aeroporto

I bambini non accompagnati e le persone con difficoltà motorie hanno diritto a ricevere assistenza prima degli altri.

Quando la compensazione non è obbligatoria

La compagnia può ridurre l'ammontare della compensazione del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi un monte ore che va da 2 a 4 rispetto a quello originale. La compensazione non è dovuta:

se la compagnia può provare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali,

se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso o tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza

nel caso in cui venga offerto un volo alternativo che parta non più di 2 ore prima rispetto a quello previsto e arrivo al massimo 4 ore dopo.

Imbarco negato per overbooking

In questo caso la compagnia ha l'obbligo di fare un appello tra i passeggeri per verificare se vi siano dei volontari disponibili a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Se non dovesse esserci nessuno disposto a scendere dall'aereo, il passeggero rimasto a terra ha diritto a una compensazione pecuniaria:

un rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

una riprenotazione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui

assistenza pasti

alloggio

Ritardo prolungato del volo

Nel caso di ritardo prolungato del volo, il passeggero ha diritto all'assistenza. Il diritto all'assistenza viene riconosciuto in base alla tratta e alla distanza percorsa:

voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore;

voli intracomunitari superiori a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore;

voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore;

voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore;

voli internazionali superiori a 3.500 km, ritardo del volo di almeno 4 ore.

Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero può rinunciare al volo senza dover pagare penali e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

