Ryanair: al via sciopero in Europa, 600 voli cancellati

Due giorni di passione per chi deve volare con Ryanair a causa dello sciopero del personale di cabina in Spagna, Italia, Belgio e Portogallo proclamato per oggi e domani. La compagnia irlandese ha dovuto annullare 600 voli e circa 100.000 viaggiatori sono stati rimborsati o trasferiti su altri aerei. Il paese più colpito è la Spagna dove si calcola siano circa 1.800 i lavoratori che hanno incrociato le braccia. I sindacati chiedono le medesime condizioni di lavoro per i dipendenti contrattualizzati e gli interinali e l'applicazione della legislazione di ciascun specifico paese d'impiego. Ryanair intende invece applicare soltanto le norme irlandesi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it