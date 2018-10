Di Maio ospite della D'Urso ha rivelato qualche dettaglio sul reddito di cittadinanza

Ravaglifoto Luigi Di Maio

Con il reddito di cittadinanza "aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 miliardi - ha chiarito Di Maio - 6 miliardi andranno a famiglie con minori. Queste famiglie avranno genitori che potranno ritrovare lavoro". "Voglio portare avanti il reddito di cittadinanza per aiutare le persone in difficoltà. Il 47% delle famiglie destinatarie sarà del centro-nord".

Lo ha spiegato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite di Domenica Live. "Sarà per il momento una misura solo per i cittadini italiani - ha detto Di Maio - che siano pensionati o giovani disoccupati. Non voglio lanciare soldi da finestra, voglio fare in modo che quella mamma che ha il pensiero del figlio senza lavoro possa sapere che lo Stato gli darà un'occasione. Possiamo dire che il giovane che sta in depressione perché disoccupato troverà un centro per l'impiego che gli darà l'opportunità per ripartire. Io come Stato ho il dovere il dare una mano a chi paga tasse da 30 anni e ha il diritto di avere uno Stato dalla sua parte quando è in difficoltà", ha concluso.

