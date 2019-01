Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Dal 27 aprile le prime erogazioni"

(Agf) Luigi Di Maio

La settimana prossima partirà il sito internet per il reddito di cittadinanza. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio su Rete4. "Ci saranno tutti i documenti da preparare nel mese di febbraio" e a marzo si faranno le domanda via internet o alle Poste ma non ai centri per impiego. Chi verrà ammesso dal 27 aprile vedrà liquidato il primo beneficio. Saranno coinvolti 5 milioni di italiani, 1,7 milioni di nuclei familiari, 225 mila diversamente abili e 500 mila pensionati minimi (per le pensioni di cittadinanza).

