Cosa dice esattamente il rapporto di Standard&Poor's sui conti dell'Italia

L'agenzia S&P non declassa l'Italia, conferma il rating 'BBB' e abbassa l'outlook, portandolo da stabile a negativo. L'Italia resta così a due gradini dal pericoloso livello 'spazzatura' anche se i rilievi di S&P sul nostro Paese, che arrivano dopo il declassamento di Moody's e l'abbassamento dell'outlook di Fitch, sono pesanti.

L'agenzia stima un deficit per il 2019 meno ottimista di quello previsto dal governo: 2,7%, contro il 2,4% indicato dall'esecutivo. Quanto alla crescita, S&P rivede al ribasso le stime per l'anno corrente e il prossimo:+1,1%, contro il l'1,5% inizialmente previsto. "A nostro avviso - si legge nella nota di S&P - il piano economico del governo rischia di indebolire la performance di crescita dell'Italia". Inoltre l'Italia, per l'agenzia, non continuerà il cammino di riduzione del debito. Anzi, S&P si aspetta che nei prossimi tre anni il rapporto debito/Pil dell'Italia si manterrà al 128,5%.

Cosa non quadra nei conti dell'Italia

L'agenzia definisce poi i target di crescita del governo "eccessivamente ottimistici", il che potrebbe avere come conseguenza il fatto di aver calcolato per il 2019-2021 entrate fiscali più ampie.

Non solo. S&P avverte che l'intervento sulla riforma Fornero e l'introduzione del reddito di cittadinanza possono mettere a rischio la stabilità dei conti. "Il governo ha deciso di annullare in parte la cosiddetta riforma Fornero del sistema pensionistico. Le misure del governo, se pienamente attuate, a nostro avviso potranno invertire i passati guadagni portati dalla riforma e minacciano la sostenibilità a lungo termine del debito pubblico".

Il reddito di cittadinanza? Bocciato

Anche il reddito di cittadinanza rappresenta una mina vagante: costerà lo 0,4% del Pil ed è anch'esso un "minaccia per la stabilità del debito". Inoltre, "anche le dinamiche del mercato del lavoro possono essere influenzate dall'introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza: un reddito di base di 780 euro al mese per i disoccupati o adulti non occupati residenti in Italia da almeno cinque anni. Questo potrebbe disincentivare chi cerca lavoro anche se verrà accompagnato da una riforma delle agenzie per l'impiego".

L'Italia e le banche

Sulle banche S&P spiega che "sono il principale creditore del governo. A nostro avviso, le impostazioni programmate di politica economica e fiscale del governo hanno eroso la fiducia degli investitori, come riflesso da un aumento del rendimento sul debito pubblico. Ciò a sua volta sta influenzando negativamente l'accesso delle banche al finanziamento del mercato dei capitali e, in misura minore, i loro coefficienti patrimoniali regolamentari. Un ulteriore aumento del rendimento dei crediti delle banche verso lo stato potrebbe, a nostro avviso, ridurre la capacità delle banche di finanziare l'economia italiana in quanto distolgono risorse dal settore privato, in particolare dalle PMI".

Cosa significa outlook negativo

"L'outlook negativo indica che potremmo abbassare i rating sull'Italia entro i prossimi 24 mesi se: la crescita del PIL reale ha materialmente sottostimato le nostre aspettative; i disavanzi delle amministrazioni pubbliche e il debito pubblico netto in percentuale del PIL superano significativamente le nostre previsioni" si legge nel rapporto. S&P nota "un marcato deterioramento delle condizioni finanziarie esterne dell'economia a causa delle persistenti incertezze politiche e delle loro potenziali implicazioni negative per l'Italia e per le sue banche, che sono uno dei maggiori creditori del governo".

L'agenzia rileva inoltre che "potremmo rivedere le prospettive in modo stabile se notiamo che la ripresa economica sta accelerando, consentendo al debito pubblico di scendere al PIL, o che la deviazione di bilancio è nettamente inferiore a quella che ci aspettiamo attualmente. Potremmo anche rivedere le prospettive in modo stabile se vedessimo ulteriori progressi significativi nel ripristino del settore finanziario italiano, ad esempio attraverso la risoluzione in corso di prestiti in sofferenza (NPL) o l'introduzione e il finanziamento condiviso di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (come disciplinato dalla direttiva 2014".

