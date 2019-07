Istruttoria Ue sull'Italia: salta la riunione di domani del Collegio dei commissari 

(Afp) Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker

A causa del rinvio a domani del vertice Ue sulle nomine non si terrà la riunione del collegio dei Commissari previsto per domani a Strasburgo. Lo si apprende a Bruxelles. Nella riunione di domani della Commissione era prevista una discussione sui conti pubblici italiani e la decisione dell'esecutivo Ue se raccomandare o meno all'Ecofin una procedura per debito nei confronti dell'Italia.

