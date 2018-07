Povertà, reddito di inclusione per 311.000 famiglie

Nel primo semestre dell'anno il reddito d'inclusione è stato percepito da 267 mila nuclei familiari, raggiungendo in totale 841 mila persone. Se a questa cifra si sommano i trattamenti Sia erogati a ulteriori 44 mila nuclei familiari che non si sono ancora trasformati in Rei, risulta che nel primo semestre 2018 sono stati raggiunti dalle misure contro la povertà circa 311 mila nuclei, con il coinvolgimento di oltre un milione di persone. E' quanto rileva l'Osservatorio statistico Inps sul reddito d'inclusione. Limitando l’analisi ai trattamenti Rei, la maggior parte dei benefici vengono erogati nelle regioni del Sud (70%) con interessamento del 73% delle persone coinvolte.

