Ognissanti: Federalberghi, oltre 7 milioni italiani in viaggio

Il ponte del 1 novembre vedra' in movimento circa 7 milioni e 304 mila italiani, con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La grandissima maggioranza degli italiani trascorrerà la propria vacanza in Italia (88%). Ogni persona spenderà mediamente 326 euro fra trasporto, vitto, alloggio e divertimenti, con un giro di affari complessivo di circa 2,38 miliardi di euro. Sono i dati forniti da Federalberghi in occasione della festività di Ognissanti. Secondo Coldiretti, sono 350mila gli italiani che hanno scelto l’agriturismo come meta del ponte, grazie anche alle temperature autunnali più elevate rispetto alla media.

