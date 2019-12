Confindustria: "Il Pil italiano continua con una crescita anemica"

John MACDOUGALL / AFP

Lavoro, produzione industriale, pil

L’Italia prosegue "nella crescita anemica. Il Pil si preannuncia debole nel quarto trimestre, come nei precedenti (+0,1%)": lo si legge nella congiuntura flash di Confindustria.

"Non accelera la crescita italiana e restano i rischi, a fronte di timide schiarite in alcuni mercati. - afferma Confindustria - In Italia l’export procede a strappi, i consumi sono frenati e gli investimenti in calo. Inoltre, i tassi in lieve aumento non aiutano il credito.

L'Eurozona è in ulteriore frenata, ma vanno meglio i mercati finanziari e, in prospettiva, gli scambi mondiali: negli Usa ci sono segnali di stabilità, la Cina è in altalena".

