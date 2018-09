Startup: 400 mila euro per i minibus della lucana PickMeApp

PickMeApp, startup lucana che ha sviluppato un servizio di mobilità dedicato a bambini, anziani e disabili e alle loro famiglie, ha chiuso un round da 400.000 euro. A guidare l'operazione è stat Oltre Venture. L’idea alla base di PickMeApp è nata nel 2015. Si tratta di un servizio di minibus a chiamata, con autisti dedicati, a tariffe economiche. Una soluzione per consentire a chiunque di muoversi liberamente.

La startup, guidata dai fondatori Luciana De Fino (Amministratore Delegato) e Michele Franzese (attuale Direttore Generale) si è costituita grazie a un primo round di investimento guidato dal fondo regionale di venture pubblico di Sviluppo Basilicata, che ha consentito di avviare il servizio. L’applicazione, sia su iOS che su Android, è disponibile per la città di Potenza dal settembre 2017.

Il servizio ha via via aggiunto nuove funzionalità, come la gestione delle alternative di viaggio, l'ottimizzazione delle tratte e la prenotazione unica di andata e ritorno. In meno di un anno, PickMeApp è stata scaricata da 4500 utenti, con oltre 1000 viaggiatori profilati e una crescita media del 10% su base mensile. Il totale delle corse effettuate ha già superato quota 20.000, con una media quotidiana di 80 corse. PickMeApp prevede di estendere gradualmente il proprio servizio nel resto d'Italia: l’applicazione sarà lanciata nel mese di settembre 2018 a Salerno, e nei mesi successivi in altre quattro città italiane.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it