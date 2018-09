Petrolio in rialzo in Asia su attesa scorte e uragani, Wti sfiora 70 dollari

I prezzi del petrolio sono in rialzo in Asia, sulla scia delle stime di un forte calo delle riserve di greggio Usa e dei timori dell'impatto degli uragani attesi sulle coste americane. Il Wti, con consegna a ottobre, aumenta di 65 cent a 69,90 dollari negli scambi elettronici in Asia. Il barile di Brent, riferimento europeo per novembre, guadagna 26 cent a 79,32 dollari. La stagione degli uragani negli Stati Uniti solleva timori per le infrastrutture del petrolio e del gas nel Golfo del Messico.

