Quotazione del petrolio in calo a New York, pesano tensioni sull'accordo commerciale Nafta tra Usa e Canada. Il prezzo del barile di Wti scende al Nymex dello 0,67% a 69,78 dollari. A Londra il barile di Brent chiude a 77,45 dollari, lo 0,41% in meno rispetto alla seduta precedente.

