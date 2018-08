Prezzi del petrolio in calo a New York. Il barile Usa, con consegna a ottobre, cede 34 centesimi, pari allo 0,42%, e chiude al Nymex a 68,53 dollari. A Londra il barile di Brent con consegna a ottobre ha chiuso a 75,95 dollari, lo 0,32% in meno di ieri.

